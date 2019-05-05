Вратарь сборной Швеции получил повреждение после столкновения с финским игроком

Сборная Швеции сыграла с командой Финляндии в матче четвёртого этапа Евротура, который проходит в Брно (Чехия). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу шведской команды.



Голкипер действующих чемпионов мира Якоб Маркстрём получил повреждение в концовке второго периода после неприятного столкновения с нападающим финнов Юхани Тюрвяйненом. Вратарь не сумел продолжить встречу, вместо него на лёд вышел Юнас Энрот.

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После матча шведская пресса, ссылаясь на медицинский штаб сборной, сообщила о том, что здоровью игрока ничего не угрожает, и он сможет принять участие в чемпионате мира. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии.

Ранее шведы обыграли сборную России со счётом 6:4 и проиграли чехам — 0:3. Финны переиграли Чехию со счётом 3:2 и Россию со счётом 3:1.