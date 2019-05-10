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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 10 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 10 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

10 мая, в первый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся четыре матча. В Братиславе встретятся сборные России и Норвегии, Швеции и Чехии, а в Кошице померятся силами сборные Финляндии и Канады, США и Словакии. Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

17:15 (мск). Группа А. Финляндия – Канада

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Финляндия
Канада

17:15. Группа B. Россия– Норвегия

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 17:15 МСК
Россия
Норвегия

21:15. Группа А. США– Словакия

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
США
Словакия

21:15. Группа B. Чехия– Швеция

ЧМ-2019
10 мая 2019, пятница. 21:15 МСК
Чехия
Швеция

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

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