Власик: в детстве восхищался игрой Павла Буре

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Марк-Эдуар Власик рассказал, на какого хоккеиста хотел быть похожим в детстве.



«В детстве я восхищался игрой Павла Буре. У меня была его майка, его клюшка. Я пристально следил за его скоростью, мастерством и голами. Играя в то время, я хотел быть похожим на Буре. В детстве мне нравилось забивать голы, однако пропущенные шайбы вызывали гневную реакцию, в результате чего отец принял решение переквалифицировать меня в защитники», — приводит слова Власика The Athletic.



«Сан-Хосе» встречается с «Колорадо Эвеланш» в серии второго раунда плей-офф. После пяти матчей счёт — 3:2 в пользу «акул». Шестая игра состоится в Денвере на площадке «лавин». В финале Западной конференции победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» (2-3).

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