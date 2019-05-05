Кузнецов признан лучшим игроком сборной России в игре с чехами

Сборная России встречалась с Чехией в заключительном матче Евротура. Игра состоялась в Брно и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.



Лучшим игроком в составе победителей назван нападающий Евгений Кузнецов, сообщает пресс-служба ФХР в «Твиттере». Форвард «Вашингтона» забросил две шайбы и отдал две голевые передачи. Лучшим игроком у чехов признан одноклубник Кузнецова — нападающий Дмитрий Яшкин.



Сборная России открыла счёт в первом периоде благодаря голу Кирилла Капризова, которого на ударную позицию вывел Александр Овечкин. Чехи восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, и команды ушли на первый перерыв при ничейном счёте. Во втором периода шайба дважды оказалась в воротах Якуба Коваржа — сначала Евгений Кузнецов реализовал выход один на один, а затем Дмитрий Орлов переправил шайбу в ворота после великолепной передачи Кузнецова. В концовке встречи Евгений забил гол в пустые ворота.

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