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Орлов: Кузнецов — мастер передач, мне оставалось только попасть в ворота

Орлов: Кузнецов — мастер передач, мне оставалось только попасть в ворота
Хоккей / Евротур

Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал игру команды в матче с Чехией (4:1), в котором ему удалось отметиться голом.

«Знал, что Кузнецов может отдать такой пас. Я пытался открыться за спину игрока соперника. Кузя — мастер подкидок и пасов, он хорошо видит площадку. Мне оставалось только попасть в ворота. Вся команда старалась играть на победу, находим свою игру перед чемпионатом мира. Было меньше потерь, в прошлой игре и было много.

Конечно, настроение улучшилось, ведь побеждать всегда приятно. Команда улыбается. Немного расслабимся, нужно немного восстановиться и настраиваться на серьёзный турнир.

Зайцев? Мы до этого играли на Кубке мира. Немного знаем друг друга. Больше общаемся, стараемся друг другу помогать. Хорошо, что провели эти матчи и вошли в игру», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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