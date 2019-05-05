Орлов: Кузнецов — мастер передач, мне оставалось только попасть в ворота

Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал игру команды в матче с Чехией (4:1), в котором ему удалось отметиться голом.



«Знал, что Кузнецов может отдать такой пас. Я пытался открыться за спину игрока соперника. Кузя — мастер подкидок и пасов, он хорошо видит площадку. Мне оставалось только попасть в ворота. Вся команда старалась играть на победу, находим свою игру перед чемпионатом мира. Было меньше потерь, в прошлой игре и было много.



Конечно, настроение улучшилось, ведь побеждать всегда приятно. Команда улыбается. Немного расслабимся, нужно немного восстановиться и настраиваться на серьёзный турнир.

Зайцев? Мы до этого играли на Кубке мира. Немного знаем друг друга. Больше общаемся, стараемся друг другу помогать. Хорошо, что провели эти матчи и вошли в игру», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.