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ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево

ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево
Хоккей / Прочие

Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в аэропорту Шереметьево.

«5 мая в аэропорту Шереметьево вскоре после взлета совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом Москва — Мурманск. В результате возникшего на борту пожара погибли 13 пассажиров, часть пассажиров рейса госпитализированы. Федерация хоккея России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, и скорейшего выздоровления — получившим травмы», — говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

Сборная России досрочно выиграла Евротур после того, как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).

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