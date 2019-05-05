И. Воробьёв — о составе на ЧМ: у всех игроков одинаковые перспективы

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после игры с Чехией (4:1) рассказал о формировании состава на чемпионат мира, который пройдёт в мае в Словакии.



«Сейчас будем обсуждать каждую кандидатуру, по каждому будем проходить. Придём к одному знаменателю, общему решению. У нас есть идеи, но будет ещё обсуждение со штабом. Перспективы у всех одинаковые, по каждому будем решать, советоваться, оценивать всех. У нас большой штаб. Очень много атакующих игроков, большой потенциал, в прошлом году такого не было. Вот она, специфика», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России досрочно выиграла Евротур после того, как финская команда проиграла шведам со счётом 1:2. На заключительном этапе подопечные Воробьёва неудачно провели два матча — со Швецией (4:6) и Финляндией (1:3).