Стал известен состав сборной Чехии на чемпионат мира — 2019

Стали известны имена хоккеистов сборной Чехии, которые сыграют на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует пресс-служба команды в «Твиттере».

Календарь чемпионата мира — 2019

Вратари: Патрик Бартошак («Оцеларжи Тржинец»), Шимон Грубец («Оцеларжи Тржинец»), Якуб Коварж («Автомобилист»);



Защитники: Радко Гудас («Филадельфия Флайерз»), Филип Гронек («Детройт Ред Уингз»), Ян Коларж («Амур»), Михал Моравчик («Пльзень»), Давид Мусил («Оцеларжи Тржинец»), Ян Рутта («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Давид Скленичка («Лаваль Рокет»), Петр Заморски («Градец Кралове»);



Нападающие: Михал Фролик («Калгари Флэймз»), Робин Ганзл («Спартак»), Филип Хитил («Нью-Йорк Рейнджерс»), Дмитрий Яшкин («Вашингтон Кэпиталз»), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта»), Ян Коварж («Пльзень»), Ондржей Палат («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Михал Ржепик («Витязь»), Доминик Симон («Питтсбург Пингвинз»), Давид Томашек («ЮП»), Якуб Ворачек («Филадельфия Флайерз»), Якуб Врана («Вашингтон Кэпиталз»), Гинек Зогорна («Амур»), Томаш Зогорна («Амур»).