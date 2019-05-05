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Стал известен состав сборной Чехии на чемпионат мира — 2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен состав сборной Чехии на чемпионат мира — 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стали известны имена хоккеистов сборной Чехии, которые сыграют на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует пресс-служба команды в «Твиттере».

Календарь чемпионата мира — 2019

Вратари: Патрик Бартошак («Оцеларжи Тржинец»), Шимон Грубец («Оцеларжи Тржинец»), Якуб Коварж («Автомобилист»);

Защитники: Радко Гудас («Филадельфия Флайерз»), Филип Гронек («Детройт Ред Уингз»), Ян Коларж («Амур»), Михал Моравчик («Пльзень»), Давид Мусил («Оцеларжи Тржинец»), Ян Рутта («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Давид Скленичка («Лаваль Рокет»), Петр Заморски («Градец Кралове»);

Нападающие: Михал Фролик («Калгари Флэймз»), Робин Ганзл («Спартак»), Филип Хитил («Нью-Йорк Рейнджерс»), Дмитрий Яшкин («Вашингтон Кэпиталз»), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта»), Ян Коварж («Пльзень»), Ондржей Палат («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Михал Ржепик («Витязь»), Доминик Симон («Питтсбург Пингвинз»), Давид Томашек («ЮП»), Якуб Ворачек («Филадельфия Флайерз»), Якуб Врана («Вашингтон Кэпиталз»), Гинек Зогорна («Амур»), Томаш Зогорна («Амур»).

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