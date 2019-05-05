Павелски: Икин не заслуживал удаления до конца матча

Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски прокомментировал спорный эпизод, возникший в ходе седьмого матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4-3).



Форвард «Вегаса» Коди Икин грубо атаковал капитана «Шаркс», в результате чего Павелски покинул лёд только с помощью партнёров. Американец уходил на скамью запасных с разбитой головой, а хоккеист «Голден Найтс» получил удаление до конца игры за удар соперника клюшкой. «Акулы» сполна воспользовались удалением и забросили четыре шайбы.



«Если честно, то я не думаю, что Икин заслуживал удаления до конца матча. Впрочем, я рад, что арбитры приняли такое решение», — приводит слова Павелски в своём «твиттере» журналист Эрик Фрэнсис.

Маршессо — об удалении Икина: это грёбаный бред! НХЛ должно быть стыдно

НХЛ извинилась перед «Вегасом» за ошибку судей. Скандал быстро потух Главный арбитр КХЛ в таких ситуациях чаще всего играет формулировками правил и не признаёт ошибок.

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