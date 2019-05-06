«Сент-Луис» в гостях одолел «Даллас» и сравнял счёт в серии — 3-3

«Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Блюз» Джейден Шварц, который набрал 2 (1+1) очка. Голами в составе победителей также отметились: Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон и Сэмми Блейз. Форвард гостей Владимир Тарасенко очков не набрал, на счету Ивана Барбашёва результативная передача.

Видео гола Перрона доступно на официальном сайте НХЛ.



Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 16 минут 35 секунд, нанёс 3 броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-3». Антон Худобин вышел на лёд в середине третьего периода и отразил 5 бросков из 5.

Седьмой матч серии состоится 8 мая мск в Сент-Луисе.