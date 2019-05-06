Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Ишматов: Овечкин сделает всё, чтобы закончить сезон на высокой ноте

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Ишматов: Овечкин сделает всё, чтобы закончить сезон на высокой ноте
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Экс-главный тренер молодёжной сборной России Рафаил Ишматов поделился мнением о приезде в национальную команду нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Уверен, что Саша ещё будет прибавлять и станет лидером нашей команды на чемпионате мира. Он не раз доказывал свою любовь к стране и национальной команде. Овечкин соскучился по чемпионатам мира, и после обидного вылета из Кубка Стэнли он и другие наши ребята сделают всё, чтобы закончить сезон на высокой ноте и принести сборной победу», — приводят слова Ишматова «Известия».

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019

Кучеров с Гусевым всё ещё вместе. Как будет играть сборная России
У тренерского штаба национальной команды есть несколько нерешённых вопросов и пара матчей, чтобы во всём разобраться.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент