Ишматов: Овечкин сделает всё, чтобы закончить сезон на высокой ноте

Экс-главный тренер молодёжной сборной России Рафаил Ишматов поделился мнением о приезде в национальную команду нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Уверен, что Саша ещё будет прибавлять и станет лидером нашей команды на чемпионате мира. Он не раз доказывал свою любовь к стране и национальной команде. Овечкин соскучился по чемпионатам мира, и после обидного вылета из Кубка Стэнли он и другие наши ребята сделают всё, чтобы закончить сезон на высокой ноте и принести сборной победу», — приводят слова Ишматова «Известия».

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019