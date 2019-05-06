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Давыдов: у сборной России виден перебор звёзд

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Давыдов: у сборной России виден перебор звёзд
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о составе сборной России на чемпионат мира в Словакии.

«По именам команда у нас очень сильная, и пока не видно, кто был бы лучше — шведы, канадцы, финны, чехи и американцы далеко не всех смогли собрать под свои знамёна. Кто-то отказался ехать в свои сборные, кто-то травмировался. А у нас пока виден перебор звезд, особенно на позиции крайних форвардов. При этом есть дефицит защитников и центральных нападающих мирового класса. И пока не ясно, как тренерский штаб сведет всё это воедино. Потому что чемпионаты мира и Олимпийские игры выигрывает команда, а не набор звезд, пусть и самого высокого уровня», — цитируют Давыдова «Известия».

Чемпионат мира пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.

Давыдов — о составе сборной России: этот тренерский штаб хочет всем нравиться
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