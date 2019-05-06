Давыдов: у сборной России виден перебор звёзд

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о составе сборной России на чемпионат мира в Словакии.

«По именам команда у нас очень сильная, и пока не видно, кто был бы лучше — шведы, канадцы, финны, чехи и американцы далеко не всех смогли собрать под свои знамёна. Кто-то отказался ехать в свои сборные, кто-то травмировался. А у нас пока виден перебор звезд, особенно на позиции крайних форвардов. При этом есть дефицит защитников и центральных нападающих мирового класса. И пока не ясно, как тренерский штаб сведет всё это воедино. Потому что чемпионаты мира и Олимпийские игры выигрывает команда, а не набор звезд, пусть и самого высокого уровня», — цитируют Давыдова «Известия».

Чемпионат мира пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.