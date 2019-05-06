«Сент-Луис» забил гол, когда Бишоп лежал на льду с травмой

«Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Даллас Старз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ – 4:1. В середине третьего периода преимущество «музыкантов» увеличил Джейден Шварц. В это время голкипер «звёзд» Бен Бишоп лежал на льду с травмой после щелчка Колтона Парэйко, что не помешало арбитрам зафиксировать гол. Вратарь не смог продолжить встречу и его место занял Антон Худобин.

Посмотреть видео гола можно в YouTube на канале Sportsnet.

Самым результативным игроком встречи стал Шварц, который набрал 2 (1+1) очка. Голами в составе победителей также отметились: Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон и Сэмми Блейз. Форвард гостей Владимир Тарасенко очков не набрал, на счету Ивана Барбашёва результативная передача.

Седьмой матч серии состоится 8 мая в Сент-Луисе.