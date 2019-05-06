Монтгомери – о травме Бишопа: «Даллас» должен отрабатывать эпизод до последнего

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» (1:4) в шестом матче полуфинала Западной конференции. Счёт в серии 3-3.

«Мы только что упустили свой шанс, и соперник забил в ответной атаке. Это, безусловно, выбило почву у нас из-под ног и повлияло на ход игры. До конца матча мы так и не смогли наладить контроль над шайбой, хотя это не только наша вина, но и заслуга игроков «Сент-Луиса».

Что касается эпизода с травмой Бишопа, только судьи решают, стоит ли останавливать игру в такой момент. Это их работа, и они делают её хорошо – иначе они не работали бы в четвертьфинале Кубка Стэнли. Для наших хоккеистов это не может быть оправданием – они должны отрабатывать каждый эпизод до последнего», – цитирует Монтгомери официальный сайт лиги.

По словам главного тренера «Далласа», рентген ключицы не выявил у Бишопа перелома.