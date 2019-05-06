Форвард «Сент-Луиса» Сэмми Блейз повторил достижение Андрея Свечникова

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Сэмми Блейз забросил шайбу в шестом матче серии полуфинала Западной конференции с «Даллас Старз» (4:1).



22-летний хоккеист отметился голом в дебютной игре в плей-офф. Канадец стал пятым игроком в нынешнем сезоне, кому удалось забросить шайбу в своей первой игре в розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее подобным достижением отметились нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен, нападающий «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане и защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар.



«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой матч состоится на площадке «музыкантов» в ночь на 8 мая мск. Победитель противостояния сыграет в финале Западной конференции с победителем пары «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш».

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