Кен Холланд займёт пост генерального менеджера «Эдмонтона»

Вице-президент «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд согласился занять пост генерального менеджера «Эдмонтон Ойлерз». По итогам регулярного чемпионата «нефтяники» не сумели попасть в плей-офф.



«Могу подтвердить, что Холланд согласился на должность генерального менеджера в «Эдмонтоне». Официальное объявление ожидается в ближайшие дни», — написал в своём «твиттере» обозреватель TSN Райан Ришауг.



Ранее сообщалось, что Холланду предложены широкие полномочия и контроль над всеми хоккейными операциями. 63-летний функционер за время работы с «Детройтом» в качестве генменеджера выиграл три Кубка Стэнли — в 1998, 2002 и 2008 годах.



В середине апреля генеральным менеджером «Детройта» стал Стив Айзерман, а Холланд занял должность вице-президента клуба.

«Эдмонтон» уволил Чиарелли. За четыре года он наделал много глупостей Шлейф ошибок и ужасных решений тянется за генеральным менеджером ещё с «Бостона».