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Кен Холланд займёт пост генерального менеджера «Эдмонтона»

Кен Холланд займёт пост генерального менеджера «Эдмонтона»
Хоккей / НХЛ

Вице-президент «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд согласился занять пост генерального менеджера «Эдмонтон Ойлерз». По итогам регулярного чемпионата «нефтяники» не сумели попасть в плей-офф.

«Могу подтвердить, что Холланд согласился на должность генерального менеджера в «Эдмонтоне». Официальное объявление ожидается в ближайшие дни», — написал в своём «твиттере» обозреватель TSN Райан Ришауг.

Ранее сообщалось, что Холланду предложены широкие полномочия и контроль над всеми хоккейными операциями. 63-летний функционер за время работы с «Детройтом» в качестве генменеджера выиграл три Кубка Стэнли — в 1998, 2002 и 2008 годах.

В середине апреля генеральным менеджером «Детройта» стал Стив Айзерман, а Холланд занял должность вице-президента клуба.

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