Францоуз приедет в сборную Чехии в случае вылета «Колорадо» из Кубка Стэнли

Генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед прокомментировал состав команды на предстоящий чемпионат мира. Он сообщил, что чехи ждут окончания серий второго раунда Кубка Стэнли.



Календарь чемпионата мира — 2019



Нападающие Давид Крейчи и Давид Пастрняк выступают за «Бостон Брюинз», форвард Томаш Гертл защищает цвета «Сан-Хосе Шаркс», а голкипер Павел Францоуз находится в системе «Колорадо Эвеланш».



«Мы ждём окончания серии с участием «Бостона». Она развивается позитивно для ребят, но не для нас. Кроме того, сборная Чехии следит за развитием событий в серии, в которой принимает участие «Сан-Хосе», ведь там играет Гертл. Мы достигли договорённости с Францоузом. Он приедет в сборную, если «Колорадо» вылетит из розыгрыша Кубка Стэнли», — приводит слова Недведа Hokej.cz.



«Бостон» ведёт в серии с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3-2, а «Сан-Хосе» находится в шаге от победы в серии с «Колорадо Эвеланш» (3-2).

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