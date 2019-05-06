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Францоуз приедет в сборную Чехии в случае вылета «Колорадо» из Кубка Стэнли

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Францоуз приедет в сборную Чехии в случае вылета «Колорадо» из Кубка Стэнли
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Генеральный менеджер сборной Чехии Петр Недвед прокомментировал состав команды на предстоящий чемпионат мира. Он сообщил, что чехи ждут окончания серий второго раунда Кубка Стэнли.

Календарь чемпионата мира — 2019

Нападающие Давид Крейчи и Давид Пастрняк выступают за «Бостон Брюинз», форвард Томаш Гертл защищает цвета «Сан-Хосе Шаркс», а голкипер Павел Францоуз находится в системе «Колорадо Эвеланш».

«Мы ждём окончания серии с участием «Бостона». Она развивается позитивно для ребят, но не для нас. Кроме того, сборная Чехии следит за развитием событий в серии, в которой принимает участие «Сан-Хосе», ведь там играет Гертл. Мы достигли договорённости с Францоузом. Он приедет в сборную, если «Колорадо» вылетит из розыгрыша Кубка Стэнли», — приводит слова Недведа Hokej.cz.

«Бостон» ведёт в серии с «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3-2, а «Сан-Хосе» находится в шаге от победы в серии с «Колорадо Эвеланш» (3-2).

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