Травма Бишопа и передача Барбашёва — в обзоре матча «Даллас» — «Сент-Луис»

«Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей.



Календарь Кубка Стэнли — 2019



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело, Дэвид Перрон, Джейден Шварц и Сэмми Блейз. У «звёзд» результативным броском отметился Тайлер Сегин. Форвард гостей Владимир Тарасенко очков не набрал, на счету Ивана Барбашёва результативная передача.



«Сент-Луис» сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой матч состоится на площадке «музыкантов» в ночь на 8 мая мск. Победитель противостояния сыграет в финале Западной конференции с победителем пары «Сан-Хосе Шаркс» — «Колорадо Эвеланш».

Бишопу едва не сломали ключицу. «Сент-Луис» забил, судьи промолчали В битве команд Радулова и Тарасенко будет седьмой матч.