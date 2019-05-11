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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 11 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 11 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

11 мая, во второй игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся шесть матчей. В Братиславе встретятся сборные Швейцарии и Италии, Латвии и Австрии, Норвегии и Чехии, а в Кошице померятся силами сборные Дании и Франции, Германии и Великобритании, Словакии и Финляндии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

13:15 мск. Группа А. Дания– Франция

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Дания
Франция

13:15. Группа B. Швейцария – Италия

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Швейцария
Италия

17:15. Группа A. Германия– Великобритания

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Германия
Великобритания

17:15. Группа B. Латвия– Австрия

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Латвия
Австрия

21:15. Группа A. Словакия– Финляндия

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Словакия
Финляндия

21:15. Группа B. Норвегия– Чехия

ЧМ-2019
11 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Норвегия
Чехия

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

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