Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 11 мая

11 мая, во второй игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся шесть матчей. В Братиславе встретятся сборные Швейцарии и Италии, Латвии и Австрии, Норвегии и Чехии, а в Кошице померятся силами сборные Дании и Франции, Германии и Великобритании, Словакии и Финляндии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

13:15 мск. Группа А. Дания– Франция

13:15. Группа B. Швейцария – Италия

17:15. Группа A. Германия– Великобритания

17:15. Группа B. Латвия– Австрия

21:15. Группа A. Словакия– Финляндия

21:15. Группа B. Норвегия– Чехия

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.