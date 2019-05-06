Потапов: уход Билялетдинова — один из факторов моего переезда из Казани

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов рассказал о причинах, побудивших его покинуть «Ак Барс», и поделился мнением о выступлении казанского клуба в плей-офф. «Ак Барс» проиграл в первом раунде омскому клубу со счётом 0-4.



«Не могу сказать, что произошло с «Ак Барсом» в плей-офф. Как я уже говорил в разных интервью, нет какой-то конкретной причины. Много мелочей, которые привели к такому результату. Но вы о них не узнаете.



Билялетдинов — человек, благодаря которому мне удалось выиграть Кубок Гагарина. С большим уважением отношусь к нему. И действительно, его уход стал одним из факторов моего переезда. Теперь мне интересно поработать с североамериканским специалистом. В каждой лиге он старается выиграть кубок. Плюс город Балашиха находится недалеко от Нижнего Новгорода, это удобно для семьи», — приводит слова Потапова «Реальное время».

Потапов: мне уже недостаточно просто играть, хочу выиграть Кубок Гагарина