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Потапов: уход Билялетдинова — один из факторов моего переезда из Казани

Потапов: уход Билялетдинова — один из факторов моего переезда из Казани
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов рассказал о причинах, побудивших его покинуть «Ак Барс», и поделился мнением о выступлении казанского клуба в плей-офф. «Ак Барс» проиграл в первом раунде омскому клубу со счётом 0-4.

«Не могу сказать, что произошло с «Ак Барсом» в плей-офф. Как я уже говорил в разных интервью, нет какой-то конкретной причины. Много мелочей, которые привели к такому результату. Но вы о них не узнаете.

Билялетдинов — человек, благодаря которому мне удалось выиграть Кубок Гагарина. С большим уважением отношусь к нему. И действительно, его уход стал одним из факторов моего переезда. Теперь мне интересно поработать с североамериканским специалистом. В каждой лиге он старается выиграть кубок. Плюс город Балашиха находится недалеко от Нижнего Новгорода, это удобно для семьи», — приводит слова Потапова «Реальное время».

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