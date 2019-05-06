Парэйко: у меня даже мысли не было, чтобы нанести травму Бишопу

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко прокомментировал эпизод с травмой голкипера «Даллас Старз» Бена Бишопа. Вратарь повредил ключицу после мощного щелчка защитника «музыкантов» в шестом матче серии полуфинала Западной конференции, который закончился со счётом 4:1 в пользу «Сент-Луиса».



«Когда выкатываешься на ударную позицию, то пытаешься нанести прицельный бросок, чтобы забить. Я это и сделал. Разумеется, у меня даже мысли не было, чтобы кому-то нанести травму.



Как нужно сыграть в седьмом матче? Как и сейчас в третьем периоде — продолжать и дальше давить на соперника. Мы правильно действуем в этом плей-офф, особенно на выездах. Нужно играть проще. Показывать североамериканский хоккей, в котором не стоит ничего выдумывать», — приводит слова защитника официальный сайт лиги.

Бишопу едва не сломали ключицу. «Сент-Луис» забил, судьи промолчали В битве команд Радулова и Тарасенко будет седьмой матч.