Перрон: никто в раздевалке «Сент-Луиса» не станет закапывать голову в песок

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон прокомментировал результат шестого матча серии полуфинала Западной конференции НХЛ с «Даллас Старз» (4:1).



«Я готов к тому, чтобы перелистнуть страницу и идти в седьмой матч. Для нас это восхитительный вызов. Ни один парень в раздевалке «Сент-Луиса» не станет закапывать голову в песок, как страус. И я думаю, мы к этому вызову готовы. Команда хорошо провела первый период. Второй не получился, потому что мы создавали мало моментов, плохо бросали, да ещё «Даллас» пытался нас взять в тиски прессинга. У них очень хорошая команда. Но третий период остался за нами», — цитирует Перрона официальный сайт НХЛ.



«Музыканты» сравняли счёт в серии — 3-3. Седьмая игра состоится на площадке «блюзменов».

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