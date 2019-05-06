Стал известен состав сборной Франции на чемпионат мира — 2019

Тренерский штаб сборной Франции определился с составом на чемпионат мира, который пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира — 2019

Вратари: Анри Корентин Бюссе («Амьен»), Флорьан Арди («Ангер»), Себастьян Юлёнен («Англе»)



Защитники: Флорьан Шакиашвили («Руан»), Пьер Кринон («Гап»), Оливье Дам-Малька («Ницца»), Юго Галле, Жонатан Жаниль (оба — «Бордо»), Кевин Экфей («Мульхаус»), Антонен Манавьан («Гренобль»), Тома Тири («Цуг»)



Нападающие: Элио Бертон, Тимоте Бозон (оба — «Женева»), Шарль Бертран («Фрибург»), Валентен Клеро («Вааса»), Тедди Да Коста, Дамьен Флёри, Гийом Леклер, Саша Трей (все — «Гренобль»), Седрик Ди Дио Бальзамо («Лион»), Антони Гюттиг, Николя Риц (оба — «Руан»), Жордан Перре («Пардубице»), Антони Реш («Швеннингер»), Петер Валье («Бордо»).