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Стал известен состав сборной Франции на чемпионат мира — 2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен состав сборной Франции на чемпионат мира — 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Тренерский штаб сборной Франции определился с составом на чемпионат мира, который пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира — 2019

Вратари: Анри Корентин Бюссе («Амьен»), Флорьан Арди («Ангер»), Себастьян Юлёнен («Англе»)

Защитники: Флорьан Шакиашвили («Руан»), Пьер Кринон («Гап»), Оливье Дам-Малька («Ницца»), Юго Галле, Жонатан Жаниль (оба — «Бордо»), Кевин Экфей («Мульхаус»), Антонен Манавьан («Гренобль»), Тома Тири («Цуг»)

Нападающие: Элио Бертон, Тимоте Бозон (оба — «Женева»), Шарль Бертран («Фрибург»), Валентен Клеро («Вааса»), Тедди Да Коста, Дамьен Флёри, Гийом Леклер, Саша Трей (все — «Гренобль»), Седрик Ди Дио Бальзамо («Лион»), Антони Гюттиг, Николя Риц (оба — «Руан»), Жордан Перре («Пардубице»), Антони Реш («Швеннингер»), Петер Валье («Бордо»).

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