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Известны сочетания звеньев сборной Канады после приезда Тавареса

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Известны сочетания звеньев сборной Канады после приезда Тавареса
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес присоединился к сборной Канады, которая сейчас находится в Вене. Об этом сообщает в своём «твиттере» обозреватель TSN Брент Уоллес.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира — 2019

По его информации, форвард работал на тренировке в одном звене с Марком Стоуном и Джонатаном Маршессо.

Полностью сочетания звеньев выглядят следующим образом:

Вратари: Мюррей, Харт, Блэквуд;
Шабо — Монтур, Маршессо — Таварес — Стоун;
Нурс — Стивенсон, Строум — Кутюрье — Райнхарт;
Теодор — Стечер, Хенрик — Туррис — Манта;
Фаббро — Дорион, Бертуцци — Джозеф — Чирелли, Макканн.

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Такой Канадой Россию не испугать. Состав крепкий, но золото ЧМ – вряд ли
Таварес, Стоун, Кутюрье, Маршессо, Мюррей, а дальше могло бы быть лучше.
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