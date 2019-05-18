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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 18 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 18 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

18 мая, в девятый игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоится шесть матчей. В Братиславе встретятся сборные Латвии и России, Италии и Норвегии, Швеции и Швейцарии, а в Кошице померятся силами сборные Дании и США, Канады и Германии, Великобритании и Словакии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

13:15 (мск). Группа А. Дания — США

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Дания
США

13:15. Группа B. Латвия — Россия

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 13:15 МСК
Латвия
Россия

17:15. Группа А. Канада — Германия

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Канада
Германия

17:15. Группа B. Италия — Норвегия

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Италия
Норвегия

21:15. Группа А. Великобритания — Словакия

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Великобритания
Словакия

21:15. Группа B. Швеция — Швейцария

ЧМ-2019
18 мая 2019, суббота. 21:15 МСК
Швеция
Швейцария

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

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