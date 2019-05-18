Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 18 мая

18 мая, в девятый игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоится шесть матчей. В Братиславе встретятся сборные Латвии и России, Италии и Норвегии, Швеции и Швейцарии, а в Кошице померятся силами сборные Дании и США, Канады и Германии, Великобритании и Словакии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года



13:15 (мск). Группа А. Дания — США

13:15. Группа B. Латвия — Россия

17:15. Группа А. Канада — Германия

17:15. Группа B. Италия — Норвегия

21:15. Группа А. Великобритания — Словакия

21:15. Группа B. Швеция — Швейцария

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.