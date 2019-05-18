Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 18 мая

18 мая, в девятый игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоится шесть матчей. В Братиславе встретятся сборные Латвии и России, Италии и Норвегии, Швеции и Швейцарии, а в Кошице померятся силами сборные Дании и США, Канады и Германии, Великобритании и Словакии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года
13:15 (мск). Группа А. Дания — США
13:15. Группа B. Латвия — Россия
17:15. Группа А. Канада — Германия
17:15. Группа B. Италия — Норвегия
21:15. Группа А. Великобритания — Словакия
21:15. Группа B. Швеция — Швейцария
На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.
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