Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 19 мая

19 мая, в десятый игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоятся четыре матча. В Братиславе встретятся сборные Австрии и Чехии, Швейцарии и России, а в Кошице померятся силами сборные Германии и США, Франции и Финляндии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года



17:15 (мск). Группа А. Германия — США

17:15. Группа B. Австрия — Чехия

21:15. Группа А. Франция — Финляндия

21:15. Группа B. Швейцария — Россия

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.