Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 19 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 19 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

19 мая, в десятый игровой день чемпионата мира по хоккею 2019 года, состоятся четыре матча. В Братиславе встретятся сборные Австрии и Чехии, Швейцарии и России, а в Кошице померятся силами сборные Германии и США, Франции и Финляндии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

17:15 (мск). Группа А. Германия — США

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Германия
США

17:15. Группа B. Австрия — Чехия

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Австрия
Чехия

21:15. Группа А. Франция — Финляндия

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Франция
Финляндия

21:15. Группа B. Швейцария — Россия

ЧМ-2019
19 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Швейцария
Россия

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент