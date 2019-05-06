Чижов: держать в запасе Терещенко проблемно для нашей платёжной ведомости

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал обмен с «Трактором», в результате которого в систему уфимского клуба переходит защитник Никита Жульдиков, а в обратном направлении проследуют голкипер Иван Федотов и защитник Сергей Терещенко.

«Мы рады, что удалось добиться понимания со всеми сторонами обмена. После того как появилась чёткая определённость, что Андрей Кареев остаётся в системе клуба, мы пошли навстречу Ивану Федотову. Ваня стремился избавиться от статуса третьего вратаря и рассчитывает получать больше игрового времени, в том числе и на уровне КХЛ.

Это же касается и Сергея Терещенко. Он не всегда попадал в основной состав «Салавата Юлаева». А держать в запасе опытного защитника с соответствующим контрактом и бонусами проблемно даже для нашей зарплатной ведомости», — цитирует Чижова официальный сайт «Салавата Юлаева».