Видгоф: «Трактор» приобрёл права на Летунова, играющего в Северной Америке

Директор «Траткора» Борис Видгоф прокомментировал обмен с «Салаватом Юлаевом», в результате которого в систему уфимского клуба переходит защитник Никита Жульдиков, а в обратном направлении проследуют голкипер Иван Федотов и защитник Сергей Терещенко.

«Мы довольны произведённым обменом. Сергей Терещенко — праворукий защитник с мощным броском и хорошими показателями «гол+пас» и «плюс-минус». Двукратный обладатель Кубка Гагарина. Добавит надёжности нашей обороне. Иван Федотов — габаритный вратарь ростом за два метра. В 22 года уже имеет опыт игры в Континентальной Лиге. У парня большой потенциал, ждём, что он раскроется в «Тракторе».

Также в результате этого обмена «Трактор» приобрёл права на молодого игрока Максима Летунова, играющего в Северной Америке. Работа по комплектованию команды продолжается", — цитирует Видгофа официальный сайт «Трактора».

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