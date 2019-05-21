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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 21 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 21 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

21 мая, в 12-й игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоится шесть матчей. В Братиславе встретятся сборные Чехии и Швейцарии, Норвегии и Латвии, Швеции и России, а в Кошице померятся силами сборные Финляндии и Германии, Словакии и Дании, Канады и США. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

13:15 (мск). Группа А. Финляндия — Германия

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 13:15 МСК
Финляндия
Германия

13:15. Группа B. Чехия — Швейцария

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 13:15 МСК
Чехия
Швейцария

17:15. Группа А. Словакия — Дания

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Словакия
Дания

17:15. Группа B. Норвегия — Латвия

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 17:15 МСК
Норвегия
Латвия

21:15. Группа А. Канада — США

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Канада
США

21:15. Группа B. Швеция — Россия

ЧМ-2019
21 мая 2019, вторник. 21:15 МСК
Швеция
Россия

На чемпионате мира сборная России выступает в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

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