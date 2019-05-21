Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 21 мая

21 мая, в 12-й игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоится шесть матчей. В Братиславе встретятся сборные Чехии и Швейцарии, Норвегии и Латвии, Швеции и России, а в Кошице померятся силами сборные Финляндии и Германии, Словакии и Дании, Канады и США. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года



13:15 (мск). Группа А. Финляндия — Германия

13:15. Группа B. Чехия — Швейцария

17:15. Группа А. Словакия — Дания

17:15. Группа B. Норвегия — Латвия

21:15. Группа А. Канада — США

21:15. Группа B. Швеция — Россия

На чемпионате мира сборная России выступает в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.