Известны сочетания бригад большинства сборной Канады после приезда Тавареса

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес присоединился к сборной Канады, которая сейчас находится в Вене. Об этом сообщает в своём «твиттере» обозреватель TSN Брент Уоллес.
Бригады большинства команды Алена Виньо выглядит следующим образом:
Первая бригада: Шабо, Стоун, Таварес, Туррис, Маршессо.
Вторая бригада: Теодор, Райнхарт, Кутюрье, Манта, Строум.
Полностью сочетания звеньев выглядят следующим образом:
Вратари: Мюррей, Харт, Блэквуд;
Шабо — Монтур, Маршессо — Таварес — Стоун;
Нурс — Стивенсон, Строум — Кутюрье — Райнхарт;
Теодор — Стечер, Хенрик — Туррис — Манта;
Фаббро — Дорион, Бертуцци — Джозеф — Чирелли, Макканн.
Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.