Известны сочетания бригад большинства сборной Канады после приезда Тавареса

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес присоединился к сборной Канады, которая сейчас находится в Вене. Об этом сообщает в своём «твиттере» обозреватель TSN Брент Уоллес.

Бригады большинства команды Алена Виньо выглядит следующим образом:

Первая бригада: Шабо, Стоун, Таварес, Туррис, Маршессо.

Вторая бригада: Теодор, Райнхарт, Кутюрье, Манта, Строум.

Полностью сочетания звеньев выглядят следующим образом:



Вратари: Мюррей, Харт, Блэквуд;

Шабо — Монтур, Маршессо — Таварес — Стоун;

Нурс — Стивенсон, Строум — Кутюрье — Райнхарт;

Теодор — Стечер, Хенрик — Туррис — Манта;

Фаббро — Дорион, Бертуцци — Джозеф — Чирелли, Макканн.



Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.