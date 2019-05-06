«Спартак» подтвердил переход экс-форварда «Нефтехимика» Аркалова

«Спартак» заключил контракт с нападающим Ильёй Аркаловым, информирует официальный сайт московского клуба. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2020 года.

В сезоне-2018/19 25-летний Аркалов провёл 42 игры в регулярном чемпионате и набрал 4 (2+2) очка. Последние два сезона Илья защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика». До этого играл за новокузнецкий «Металлург», «Автомобилист» и «Медвешчак». В общей сложности в Континентальной хоккейной лиги форвард провёл 202 матча, в которых забросил 14 шайб и сделал 13 результативных передач.

Вчера, 5 мая, «Спартак» заключил новые контракты с двумя игроками — защитником Алексеем Гришиным и форвардом Михаилом Котляревским