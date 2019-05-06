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Сборная Швеции назвала предварительный состав на чемпионат мира 2019 года

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Швеции назвала предварительный состав на чемпионат мира 2019 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Тренерский штаб сборной Швеции определился с составом на чемпионат мира, который пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира — 2019

Вратари: Юнас Энрот («Эребрё»), Якуб Маркстрём («Ванкувер Кэнакс»), Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Защитники: Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Роберт Хег («Филадельфия Флайерз»), Маттиас Экхольм («Нэшвилл Предаторз»), Маркус Петтерссон («Питтсбург Пингвинз»), Лукас Бенгтссон («Линчёпиг»), Оливер Экман-Ларссон («Аризона Койотс»), Филип Хольм («Торпедо»), Эрик Густафссон («Чикаго Блэкхоукс»).

Нападающие: Адриан Кемпе («Лос-Анджелес Кингз»), Йоаким Нюгард («Ферьестад»), Маркус Крюгер («Чикаго Блэкхоукс»), Луи Эрикссон («Ванкувер Кэнакс»), Элиас Линдхольм («Калгари Флэймз»), Марио Кемпе («Аризона Койотс»), Оскар Линдблом («Филадельфия Флайерз»), Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»), Антон Ведин («Тимре»), Антон Ландер («Локомотив»), Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз»), Деннис Расмуссен («Металлург»), Патрик Хёрнквист («Питтсбург Пингвинз») и Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»).

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