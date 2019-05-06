Стал известен клуб-партнёр «Сочи» в ВХЛ в следующем сезоне

В сезоне-2019/20 клубом-партнёром «Сочи» в Высшей хоккейной лиге будет «Тамбов». Между клубами подписано соглашение о спортивном сотрудничестве, сообщается на официальном сайте «леопардов».

Согласно договору сочинцы смогут командировать в «Тамбов» хоккеистов с двусторонними контрактами для получения игровой практики или травмированных игроков для восстановления после повреждений.

ХК «Тамбов» был основан в 2000 году и долгое время выступал во второй и первой лигах чемпионата России, а затем и в РХЛ, которая впоследствии была реорганизована в Первенство ВХЛ. В сезонах-2015/16 и 2017/18 тамбовчане становились победителями первенства, а чемпионате-2018/19 дебютировали в Высшей хоккейной лиге.

В дебютном сезоне команде не удалось выйти в плей-офф. «Тамбов» занял 23-е место в общей таблице лиги, и в связи с этим в клубе сменился тренерский штаб. В межсезонье команду возглавил известный в прошлом хоккеист Александр Прокопьев.