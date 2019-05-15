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Россия – Италия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 21:15

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия – Италия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 21:15
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 15 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира—2019 встретятся сборные России и Италии. Начало — в 21:15 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Италия.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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