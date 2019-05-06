Диц — об уходе Фрэттина и Кормье: хорошие игроки, но хоккей — это бизнес

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц прокомментировал победу на чемпионате мира в первом дивизионе, а также заявил, что у него нет мыслей об уходе из «Барыса».

«Такие прекрасные эмоции сейчас. У нас на этот турнир была одна задача, и так здорово, что мы её выполнили. Мы много пахали для этого. Особенно здорово, что сделали это дома, при своих болельщиках. Это невероятно!

Нужно время на отдых. Отправлюсь в отпуск, полежать на пляже, восстановиться. Потом вернусь домой, проведу время с семьёй, что тоже важно. Но я не хочу много отдыхать. Хочу вернуться сюда и приступить к работе.

Из «Барыса» ушли Фрэттин и Кормье? Это хорошие игроки. Но хоккей — это бизнес. Подобные переходы происходят постоянно. Я желаю им удачи в «Ак Барсе». У меня же мыслей об уходе не было. Мне нравится в «Барысе». Думаю, и мной довольны», — цитирует Дица «Шайба.kz».