Жайлауов — о продолжении карьеры: как дети решат, так и будет

Нападающий сборной Казахстана Талгат Жайлауов прокомментировал победу на чемпионате мира в первом дивизионе.

«Тяжело было. Хорошо, что все ребята прониклись этой красивой игрой. Все бились. Не было такого лидера — все были лидерами и капитанами. Как себя чувствует капитан команды Боченски? Я не знаю, у Боченски спросите. Что ещё надо? Все рады и счастливы.

Планы на будущее? С детьми поговорю. Как они решат, так и будет. Если захотят, чтобы папа остался тут, то нужно договариваться с руководством «Барыса»", — цитирует Жайлауова Vesti.kz.

По итогам турнира путёвки в элитный дивизион получили сборные Казахстана и Беларуси. Сборная Литвы вернулась в низший дивизион, заняв последнюю строчку в таблице. Её место во втором по силе дивизионе займёт команда Румынии.