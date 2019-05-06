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Видгоф: Меньшиков — настоящий боец, умеющий постоять за честь команды

Видгоф: Меньшиков — настоящий боец, умеющий постоять за честь команды
Хоккей / КХЛ

Директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал заключение контракта с российским защитником Виталием Меньшиковым.

«Подписан контракт с Виталием Меньшиковым, выпускником школы «Трактор». У Виталия приличный опыт игр в Континентальной хоккейной лиге, а также на международном уровне в составе различных сборных. Это силовой защитник, более того — настоящий боец, умеющий постоять за честь команды на льду», — цитирует Видгофа пресс-служба челябинского клуба.

В минувшем сезоне 29-летний Меньшиков выступал за московское «Динамо». В 54 матчах регулярного чемпионата Виталий забросил две шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "+1". В девяти матчах плей-офф на счету Меньшикова 1 (0+1) очко при полезности "-1".

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