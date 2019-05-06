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Видгоф: опыт и мастерство Калинина пригодятся молодым хоккеистам «Трактора»

Видгоф: опыт и мастерство Калинина пригодятся молодым хоккеистам «Трактора»
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф прокомментировал заключение контракта с российским защитником Дмитрием Калининым.

«Дмитрий Калинин — выпускник нашей школы, самый титулованный в нынешнем составе «Трактора». Трёхкратный чемпион мира и дважды обладатель Кубка Гагарина, участник Олимпийских игр и Кубка мира. Игрок авторитетный и на площадке, и в раздевалке. Его опыт и мастерство обязательно пригодятся команде, особенно молодым хоккеистам», — цитирует Видгофа официальный сайт челябинского клуба.

В сезоне-2018/19 38-летний Калинин провёл 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 (2+9) очков при показателе полезности «-3». В шести матчах плей-офф в активе Калинина один гол при полезности "-1". В течение трёх последних сезонов многоопытный защитник защищал цвета московского «Спартака».

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