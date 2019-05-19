Швейцария – Россия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира начнётся в 21:15

Сегодня, 19 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондржея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные Швейцарии и России. Начало — в 21:15 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Швейцария — Россия.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
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