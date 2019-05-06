Сидоренко — о минском «Динамо»: забрали трудовые книжки и ушли

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко признался, что не считает концовку чемпионата мира смазанной, а также ответил на вопрос о своём будущем в минском «Динамо».

«Задача выполнена, но чемпионат был очень интересный, очень сильные участники. В каждом матче приходилось играть на пределе. Я благодарен ребятам за то, что они полностью отдавались в каждой игре. Конечно, не всё получалось, но задача выполнена. Хочу поздравить всех болельщиков с выходом в элиту. Уже надо думать на перспективу, строить команду.

Концовку чемпионата смазали? Она не смазанная, зачем вы так говорите? Мы выполнили задачу, в матче с Казахстаном потратили очень много сил. У нас хватило эмоций. Хотели выиграть, но забей ты в первом периоде, и всё сложилось бы совсем по-другому. Людей можно понять. Когда ты каждый матч играешь с полной самоотдачей… На скамейке было видно, что ребята эмоционально выхолощены. После турнира поблагодарил команду, пожелал удачи и заключить хорошие контракты. Пожелал хорошего, удачного сезона.

Минское «Динамо»? 30 апреля закончился контракт – забрали трудовые книжки и ушли. Со мной никто не разговаривал», — цитирует Сидоренко официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.