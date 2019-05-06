«Трактор» выменял Егора Бабенко из «Северстали»

Нападающий Егор Бабенко пополнил ряды «Трактора» в результате обмена с «Северсталью», сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

Бабенко родился 6 февраля 1997 года в Тюмени. За карьеру выступал за такие клубы, как «Тюменский Легион» (Тюмень), «Ладья» (Тольятти), «Летбридж Харрикейнс» WHL, «Лада» (Тольятти), «Рубин» (Тюмень), «Динамо» (Москва), «Северсталь» (Череповец).

21 ноября 2018 года Егор подписал пробный контракт с московским «Динамо», в рамках которого смог провести три официальных матча. За отведённый период игрок не набрал результативных баллов при показателе полезности "+1" и 0 минут штрафного времени. По итогам просмотра руководство и тренерский штаб московского «Динамо» приняли решение не подписывать полноценный контракт с нападающим. Конец сезона Бабенко провёл в «Северстали», где в 15 матчах забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.