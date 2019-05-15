Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 15 мая
15 мая, в шестой игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся четыре матча. В Кошице между собой сыграют сборные США и Великобритании, Германии и Словакии, в Братиславе встретятся команды Швейцарии и Норвегии, России и Италии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
17:15 мск. Группа А. США — Великобритания
ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 17:15 МСК
США
6 : 3
1:1, 3:1, 2:1
Великобритания
1:0 – ван Римсдайк (Кейн, Сутер) – 12:17 (5x4), 1:1 – Хэммонд (Филлипс) – 15:08 (5x5), 2:1 – Келлер (Демко, Хьюз) – 29:07 (5x4), 3:1 – Крайдер (Айкел, Сутер) – 31:20 (5x5), 4:1 – Дебринкэт (Райан, Кейн) – 37:54 (5x5), 4:2 – Перлини – 39:54 (5x5), 5:2 – Кейн (Крайдер, Хэнифин) – 41:00 (5x5), 6:2 – Райан (Гленденинг, Хэнифин) – 49:10 (5x5), 6:3 – Дэвис (Лахович, Биллингсли) – 56:28 (5x5)
17:15. Группа В. Швейцария — Норвегия
ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 17:15 МСК
Швейцария
4 : 1
1:0, 1:0, 2:1
Норвегия
1:0 – Амбюль (Берчи, Лёффель) – 05:30 (5x5), 2:0 – Хишир (Фиала) – 20:34 (5x5), 3:0 – Хофман (Марчини) – 49:01 (5x5), 4:0 – Амбюль (Мозер, Дженацци) – 56:02 (5x5), 4:1 – Линдстрём (Райшенберг) – 58:04 (5x5)
21:15. Группа А. Германия — Словакия
ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 21:15 МСК
Германия
3 : 2
0:0, 1:2, 2:0
Словакия
1:0 – Михаэлис (Айзеншмид) – 23:54 (5x5), 1:1 – Секера (Чернак, Татар) – 28:30 (5x3), 1:2 – Гудачек (Паник, Татар) – 29:55 (5x5), 2:2 – Айзеншмид (Зайденберг, Кагун) – 58:08 (6x5), 3:2 – Драйзайтль (Тиффельс, Кагун) – 59:33 (5x5)
Группа В. Россия — Италия
ЧМ-2019
15 мая 2019, среда. 21:15 МСК
Россия
10 : 0
4:0, 4:0, 2:0
Италия
1:0 – Зайцев (Кучеров, Гусев) – 00:31 (5x5), 2:0 – Хафизуллин (Гусев, Кучеров) – 08:30 (5x5), 3:0 – Кузнецов (Барабанов) – 13:15 (5x5), 4:0 – Овечкин (Кузнецов) – 16:14 (5x5), 5:0 – Кузнецов (Овечкин, Орлов) – 20:18 (5x5), 6:0 – Ковальчук (Кузнецов) – 26:03 (5x5), 7:0 – Дадонов (Кучеров, Гусев) – 33:41 (5x4), 8:0 – Григоренко (Барабанов) – 36:25 (4x5), 9:0 – Кучеров (Хафизуллин, Зайцев) – 44:52 (5x5), 10:0 – Дадонов (Ковальчук) – 45:27 (5x5)
На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.
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