Расписание матчей группового этапа чемпионата мира — 2019 по хоккею на 15 мая

15 мая, в шестой игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся четыре матча. В Кошице между собой сыграют сборные США и Великобритании, Германии и Словакии, в Братиславе встретятся команды Швейцарии и Норвегии, России и Италии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



17:15 мск. Группа А. США — Великобритания

17:15. Группа В. Швейцария — Норвегия

21:15. Группа А. Германия — Словакия

Группа В. Россия — Италия

На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.