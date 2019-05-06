Известные специалисты Мишель Террьен и Майк Йео вошли в тренерский штаб «Филадельфии Флайерз», информирует официальный сайт команды. Напомним, новым главным тренером «Филадельфии» назначен Ален Виньо.



Последним местом работы Йео был клуб «Сент-Луис Блюз», его уволили в ноябре, когда клуб опустился на 14-е место в Западной конференции. После ухода специалиста клуб постепенно набрал обороты и сумел забраться в плей-офф, где продолжает выступления во втором раунде.



Террьен был уволен в середине сезона-2016/17 из «Монреаль Канадиенс», который возглавлял пять лет. Он начал тренерскую карьеру в 2000 году, кроме «Монреаля» работал с «Питтсбург Пингвинз», дойдя в 2008 году до финала Кубка Стэнли. В 756 матчах НХЛ он одержал 375 побед.

Виньо: «Филадельфия» — клуб первого уровня, мы вернём его на вершину НХЛ