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Мишель Террьен и Майк Йео вошли в тренерский штаб «Филадельфии»

Мишель Террьен и Майк Йео вошли в тренерский штаб «Филадельфии»
Хоккей / НХЛ

Известные специалисты Мишель Террьен и Майк Йео вошли в тренерский штаб «Филадельфии Флайерз», информирует официальный сайт команды. Напомним, новым главным тренером «Филадельфии» назначен Ален Виньо.

Последним местом работы Йео был клуб «Сент-Луис Блюз», его уволили в ноябре, когда клуб опустился на 14-е место в Западной конференции. После ухода специалиста клуб постепенно набрал обороты и сумел забраться в плей-офф, где продолжает выступления во втором раунде.

Террьен был уволен в середине сезона-2016/17 из «Монреаль Канадиенс», который возглавлял пять лет. Он начал тренерскую карьеру в 2000 году, кроме «Монреаля» работал с «Питтсбург Пингвинз», дойдя в 2008 году до финала Кубка Стэнли. В 756 матчах НХЛ он одержал 375 побед.

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