Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 16 мая
16 мая, в седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, состоятся четыре матча. В Кошице сыграют сборные Канады и Франции, Финляндии и Дании, а в Братиславе встретятся команды Швеции и Австрии, Чехии и Латвии. Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
17:15 (мск). Группа А. Канада — Франция
17:15. Группа В. Швеция — Австрия
21:15. Группа А. Финляндия — Дания
21:15. Группа В. Чехия — Латвия
На чемпионате мира сборная России выступает в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.
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