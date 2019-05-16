Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 16 мая

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 16 мая
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

16 мая, в седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, состоятся четыре матча. В Кошице сыграют сборные Канады и Франции, Финляндии и Дании, а в Братиславе встретятся команды Швеции и Австрии, Чехии и Латвии. Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

17:15 (мск). Группа А. Канада — Франция

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Канада
Франция

17:15. Группа В. Швеция — Австрия

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Швеция
Австрия

21:15. Группа А. Финляндия — Дания

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Финляндия
Дания

21:15. Группа В. Чехия — Латвия

ЧМ-2019
16 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Чехия
Латвия

На чемпионате мира сборная России выступает в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент