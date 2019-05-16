Расписание матчей группового этапа чемпионата мира – 2019 по хоккею на 16 мая

16 мая, в седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею, состоятся четыре матча. В Кошице сыграют сборные Канады и Франции, Финляндии и Дании, а в Братиславе встретятся команды Швеции и Австрии, Чехии и Латвии. Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею



17:15 (мск). Группа А. Канада — Франция

17:15. Группа В. Швеция — Австрия

21:15. Группа А. Финляндия — Дания

21:15. Группа В. Чехия — Латвия

На чемпионате мира сборная России выступает в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.