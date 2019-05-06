Сушинский: «Авангард» хотел оставить Михеева, но мы не могли лишить его мечты

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал переход нападающего Ильи Михеева в «Торонто Мэйпл Лифс».



«Как бы нам всем ни хотелось, чтобы Илья Михеев остался в команде, но лишить одного из лучших воспитанников омского хоккея мечты попробовать силы в НХЛ мы не могли. Михеев вышел сейчас на очень высокий уровень, у него было несколько предложений из-за океана, и сегодня он принял одно из них, подписав контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». Желаем Илье удачи в сильнейшей лиге мира! Он стал хорошим примером для ребят из нашей хоккейной школы, показав юным «ястребам», чего можно добиться благодаря каждодневной упорной работе и преданному отношению к любимому делу. Добавлю, что двери родного клуба всегда открыты для Ильи Михеева, мы всегда будем рады его возвращению домой», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

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