Контракт Михеева предусматривает возможность возвращения в КХЛ

Стали известны детали контракта нападающего Ильи Михеева с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс».



Как сообщает Capfriendly, базовая часть контракта Михеева составляет $ 832 тыс., размер подписного бонуса — $ 92 тыс. В контракте россиянина полностью отсутствуют бонусы, но предусмотрена возможность возвращения в Континентальную хоккейную лигу.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 на счету Михеева четыре заброшенные шайбы и семь результативных передач.