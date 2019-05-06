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Контракт Михеева предусматривает возможность возвращения в КХЛ

Контракт Михеева предусматривает возможность возвращения в КХЛ
Хоккей / НХЛ

Стали известны детали контракта нападающего Ильи Михеева с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс».

Как сообщает Capfriendly, базовая часть контракта Михеева составляет $ 832 тыс., размер подписного бонуса — $ 92 тыс. В контракте россиянина полностью отсутствуют бонусы, но предусмотрена возможность возвращения в Континентальную хоккейную лигу.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Михеев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 45 (23+22) баллов при показателе полезности «+21» и восьми минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч. В 13 матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2019 на счету Михеева четыре заброшенные шайбы и семь результативных передач.

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