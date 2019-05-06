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Гавриков — о дебюте в НХЛ: было потрясающе, но я немного нервничал

Гавриков — о дебюте в НХЛ: было потрясающе, но я немного нервничал
Хоккей / НХЛ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков поделился мнением о дебютной игре в лиге с «Бостон Брюинз» (3:4). Российский защитник выходил в паре с Дэвидом Саваром и провёл на льду 14 минут 17 секунд. На его счету один бросок в створ при показателе полезности «-1». Также он применил один силовой приём и заблокировал один бросок.

«Было потрясающе. Немного нервничал перед вбрасыванием, но после падения шайбы на лёд просто старался изо всех сил. Могу играть лучше», — приводит слова Гаврикова официальный сайт клуба.

Гавриков также рассказал, что ему приходится привыкать к игре на площадке североамериканского формата. Игрок выразил благодарность партнёрам и персоналу «Коламбуса» за помощь.

Владислав Гавриков сыграл больше 14 минут в дебютном матче в НХЛ
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