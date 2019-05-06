Игорь Ожиганов не вернётся в «Торонто» и переходит в КХЛ

Защитник Игорь Ожиганов не будет продлевать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» и вернётся в КХЛ, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Йонас Сигель. Напомним, несколько дней назад права на Ожиганова в КХЛ получил казанский «Ак Барс», выменяв их у московского ЦСКА.



26-летний Ожиганов в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги не имел твёрдого места в основном составе «Торонто», сыграв 53 матча. Защитник набрал 7 (3+4) баллов при показателе полезности «-2» и 14 минутах штрафного времени. В среднем Ожиганов проводил на площадке около 14 минут за матч. В плей-офф защитник участия не принимал.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной саети «ВКонтакте»