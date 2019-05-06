Джо Павелски не сыграет в шестом матче серии с «Колорадо»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски не сумеет принять участия в шестом матче серии с «Колорадо Эвеланш» (3-2 в противостоянии). Об этом сообщил главный тренер Питер Дебур, хотя ранее сообщалось, что 34-летний форвард отправится с командой на игру.



Американский форвард получил травму в седьмом матче серии первого раунда плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (4-3) и пропустил пять игр серии с «лавинами». Шестая игра состоится 7 мая.



В финале Западной конференции победитель пары «Сан-Хосе» — «Колорадо» встретится с победителем противостояния «Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» (счёт в противостоянии — 3-3).



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»