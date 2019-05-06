Бенн: «Даллас» пока упускает моменты чаще, чем хотелось бы

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Джейми Бенн поделился ожиданиями от седьмого матча в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». Хоккеист отметил низкую реализацию моментов в исполнении своей команды. Седьмой матч серии состоится 8 мая мск в Сент-Луисе.



«Да, мы упускаем моменты чаще, чем нам бы хотелось. Но это хоккей, все, что мы можем делать, — играть в свою игру, пытаться создавать шансы для взятия ворот и надеяться, что шайба попадет в сетку. Игроки „Сент-Луиса“ здорово играют в защите, и у них хороший вратарь. Поэтому нам нужно не только мастерство, но и везение», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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